Hvad står der i min bogreol?

.

Jeg er en del gange blevet spurgt, om jeg kunne anbefale nogle bøger, så man kan komme igang med at lave det, som jeg laver. Og oven i købet har jeg tit svaret tilbage med en mail med en lang liste.

Jeg tænkte det snart var på tide at dele denne liste, i form af et billede af min bogreal, og en gennemgang af de bøger i den, som jeg har fået mest ud af.

Min bogreol er ladet med...

Steve Krug - Don't Make Me Think

Hvis du vil arbejde med web, så skal du have læst denne her. Jeg vil ikke engang bruge 2 sekunder på at høre din mening om et design, hvis du ikke har læst den :-)

Rolf Molich - Brugervenligt webdesign

Næsten en dansk udgave af "Don't Make Me Think", bare ikke med en nær så spændende titel. Bogen er dog stadigvæk anbefalelsesværdig, og er skrevet så alle stadig kan forstå det. Så gidder man ikke læse Steve Krug's, så skal man have læst denne her!

Jacob Nielsen - Designing Web Usability

En klassiker, som mange måske vil kalde dybt forældet. Men den er godt skrevet, hurtig at læse. Og spørger du mig er det nødvendigt at forstå de helt fundamentale begreber denne bog beskriver (links skal altid være blå med streg under), før man kan tage stilling til at bryde dem.

Seth Godin - Permission Marketing

Når det kommer til den længerevarende success for en webshop, så er permissions nøglen. Altså, retten til at markedsføre sig direkte til en (potentiel) kunde. Seth Godin argumenterer i denne bog for hvorfor det er sådan, og hvordan du arbejder med det. En klassiker og Must-Read.

Og nu hvor du alligevel er ved at købe en Seth Godin bog, så smid også ligePurple Cow og Meatball Sundae i kurven ;-)

Jonah Lehrer - Decisive Moment: How the Brain Makes Up Its Mind

Forklarer ud fra et neuropsykologisk synspunkt, hvordan hjernen foretager beslutninger. Og hvor ufatteligt lidt vi egentligt har kontrol over. En virkelig Eye Opener, der er krydret med gode forklaringer og anekdoter fra eksperimenter. Og guld værd, hvis du vil gå i dybden med, hvordan du "overtaler" brugerne til at foretage en action både i dit design og din markedsføring.

Peter Lund Madsen - Dr. Zukaroffs testamente

Hvis du kunne lide The Decisive Moment, så fortsæt med Lund Madsen's bog. Den går lidt mere i detaljer med, hvordan og hvorfor hjernen har udviklet sig som den har, hvordan synet, følesansen og alle de andre sanser bliver kommunikeret videre til bevidstheden. Og igen, hvor lidt vi egentlig har kontrol over, når det kommer til beslutninger.

Bryan/Jeffrey Eisenberg - Call to Action

Opfindere af termet "Persuasive Marketing", der går ud på at overtale brugerne til at foretage en action, fremfor at forsøge at "snyde" dem til at handle. Omend modellen sidenhen er blevet opdateret en 2-3-4 gange, så er dette en af de bøger, der fik sat mig i gang med at tænke over, hvordan/hvorfor vi handler som vi gør. Og hvordan man udnytter det i online markedsføring.

Lene Bjerregaard - Farveordbog, 100 farvers skjulte signaler

Alle farver har en eller anden form for signalværdi, som automatisk bliver dekodet af hjernen. Du kender det, rød betyder fare/kærlighed, grøn betyder kør/natur osv. osv. Farvevalg i f.eks. design og på Call to Actions er derfor af enorm betydning. Denne lille bog fungerer som et opslagsværk, hvor du kan slå alle mulige farver op, og læse om deres betydning og signalværdier. En både brugbar, men også interessant bog, jeg selv har haft utroligt megen glæde af, når jeg har arbejdet med design.

Kevin Mitnick, Steve Wozniak, WIlliam Simon - The Art of Deception

Mitnick er nok den første og største hacker nogensinde. Helt tilbage fra dengang, hvor den amerikanske slet ikke viste, hvad de skulle anholde ham for, for lovene var simpelthen ikke opfundet endnu. Da de endelig fangede ham (han gav op), tilbageholdt de ham alligevel i rigtigt mange år, indtil de opfandt lovende at retsforfølge ham efter.

Det fascinerende ved bogen er hans beskrivelser af, at det faktisk ikke var computersystemer han "hackede", men mennesker. Såkaldt Social Engineering. Han må stadig ikke røre computere eller snakke om konkrete cases, så alle hans eksempler i bogen starter med en "this example is ficticious, it could happen in real life". Og mens du læser dem render det dig koldt ned ad ryggen, for "eksemplerne" er så detaljerede, at du ved de er sket.

Du kan roligt tage sølvpapirshatten på, inden du læser denne bog. Og selvom det er ene beskidte tricks, der bliver gennemgået, så kan store dele af psykologien bag faktisk godt bruges (med relativ god samvitighed) inden for online markedsføring...

Hvad læser du?

Det var et udpluk af, hvad jeg har stående af både bøger og ebøger, som har inspireret mig. Der står naturligvis flere på min bogreol, men enten har jeg ikke fået læst dem færdig, eller også passer de ikke lige ind i denne sammenhæng.

Er der nogen af dem, som du har læst? Og er blevet inspireret af? Eller er der andre, som du mener er et Must-Read at have i sin bogsamling?

Læg vildt gerne en kommentar, personligt kunne jeg godt bruge et skud inspiration :-)

Disclaimer: Alle links til bøger i denne blog post linker (naturligvis) igennem et affiliate program. Det er bestemt ikke noget, jeg bliver rig af, men hvis jeg i det mindste kan få hosting udgifterne dækket, så er jeg en glad mand. Håber det er noget, du kan leve med.