Sådan poster jeg til de sociale medier

.

Når jeg pusher mine blog posts ud på de sociale medier, så har jeg efterhånden en helt fast arbejdsgang, der sørger for at jeg har fuldkommen styr på, hvor læserne kommer fra, og hvad der virker.

Læs med her, når jeg gennemgår hvordan jeg pushede min sidste blog post ud. Og hvordan jeg kan se resultatet af min indsats.

Mit yndlingsværktøj er Notepad!

Eller rettere, en lettere opgraderet udgave kaldet Notepad2.

Jeg starter med at skrive det grundlæggende budskab, som jeg vil pushe ud. Og forsøger at holde mig lige omkring de 100 karakterer.

På Twitter har du jo kun plads til 140 karakterer. Men der skal også lige være plads til et link, og vigtigere: Der skal være plads til dit brugernavn (plus et @ og et mellemrum), hvis folk skal kunne ReTweete hvad du skriver!

Det er mit grundlæggende budskab i sin korteste længde. Når jeg så poster på de andre forskellige medier, varierer jeg det evt. en smule eller forlænger det lidt. Bare så det passer lidt bedre til både målgruppen og mediet, men også så det ikke så tydeligt er en kedelig cross posting.

Trafikken skal samles op i Google Analytics

For hvert af de forskellige sociale medier er det vigtigt for mig, at den individuelle trafik bliver samlet op i Google Analytics, så jeg kan måle på den. Det gør jeg ved at generere en unik URL med Analytics tagging parametre på for hvert medie.

Du kan bruge Analytic's egen URL Builder til dette. Eller hvis du vil være en rigtig tagging Ninja, så kig lidt på den her lækre Link Tagger.

Grimme URL'er gøres pæne

Al den tagging for at holde styr på trafikken, har desværre den kedelige konsekvens at det giver nogle ret grimme og lange URL'er. Derfor bruger jeg en link shortener service med mit eget short domain, som jeg smider hver af disse URL'er igennem.

Jeg bruger den danskudviklede Linkfire.com til dette, men andre kan også sagtens bruges. Linkfire giver mig også mulighed for at styre selve den shortened URL kode, hvordan thumbnails skal se ud på de forskellige medier og meget mere.

Så skal der postes på de sociale medier

Jeg åbner manuelt alle de forskellige (Twitter, Google+, LinkedIn, Facebook osv.) i deres egne faner i Chrome, og går i gang med at copy'n'pase fra Notepad2. Jegkunne bruge en eller anden cross poster service, f.eks. BufferApp, men jeg synes alle dem jeg har testet har haft en eller anden irriterende begrænsning. Enten har de ikke været i stand til at poste på alle de sociale medier (især Google+ profiler eller LinkedIn er et problem), eller også har de smidt deres egne URL shorteners oven i eller lignende.

Så stort et problem er det dog ikke at poste manuelt. Og det giver mig også chancen for lige at variere budskabet en smule.

Alt det arbejde, hvad får jeg ud af det?

Alt det ovenstående virker måske som en stor opgave. Men når man først har gjort det et par gange, så tager det ikke mere end et par minutter. Og resultatet er, at via en tilpasset udgave af "Rapporten over alle Rapporter", kan jeg se helt nøjagtigt hvordan de forskellige kanaler performer i forhold til hinanden i Google Analytics.

Det første peak er da jeg postede på de medier jeg normalt benytter: Twitter,Google+ og LinkedIn. Facebook gør jeg normalt ikke så meget i, da jeg primært bruger det medie privat.

Men ved peak nr. 2 tænkte jeg, at jeg da lige ville prøve at poste min artikel i et par relevante grupper på Facebook. Og nøj, det virkede!

Uden alt dette forarbejde og al den trafik ville jeg ikke vide, at det der Facebook skal jeg da vist gøre noget mere i! Og at Google+ da vist også er en trafikkilde, jeg skal tage endnu mere seriøst.

"Engagement" er der dog ikke det store af. Her er det stadigvæk mit nyhedsbrev, som er den største kilde til kommentarer.

Plads til forbedringer

Jeg forfiner konstant på denne arbejdsgang. F.eks. har jeg endnu ikke besluttet mig for, hvordan jeg opbygger "kodedelen" af URL shorteneren. Det ville være lidt mere overskueligt, hvis det sociale medie var en del af URL'en, f.eks. "afd18.dk/fb-bap". Men modsat kan jeg ikke helt blive enig med mig selv, om det er smart/usmart at modtageren kan se det.

Hvad gør du?

Er der noget du synes jeg kunne forbedre?

Og bruger du selv nogle smarte værktøjer og services?

Jeg vil mægtigt gerne høre om det, så læg endelig en kommentar herunder.