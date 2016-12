Et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til

.

UPDATE: Dette er en gammel artikel. Jeg forlod stillingen igen den 1/3-2014.

Jeg har fået et godt tilbud. Et tilbud så spændende, at jeg simpelthen blev nød til at sige ja tak til det. Det betyder at jeg fra den 18/3-2013 stopper som selvstændig, og returnerer til livet som lønslave.

Hvilket tilbud har så været interessant nok til, at få mig til at opgive livet som selvstændig?

"Go'daw, je' har et godt tilbud til dig"

Jeg har i lang tid været stor fan af webshop platformen uCommerce, faktisk i så lang tid at jeg byggede den allerførste shop lanceret på den platform. Da uCommerce så henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ikke ville hjælpe dem med at markedsføre deres platform internationalt, så blev min interesse naturligvis vakt. Og efter at have snakket frem og tilbage om, hvordan den slags kunne gøres, valgte jeg at slå til!

Min nye titel bliver "Online Marketing ansvarlig", men den dækker kun over en flig af det jeg skal beskæftige mig med. Jeg kan dog ikke løfte sløret for så pokkers meget andet, da en af mine første opgaver bliver at få lagt en ordentlig strategi og plan for aktiviteterne. Og for hvordan en ressource som mig bedst kan udnyttes i deres organisation.

Men mon ikke der på et eller andet tidspunkt dukker en ny blog op ala denne her, i første omgang på engelsk :-)

Hvad betyder det så for denne blog?

Godt spørgsmål. Selve bloggen bliver ved med at bestå, som minimum til den dag jeg selv stiller træskoene. Men i første omgang bliver aktiviteterne nok sat kraftigt på pause, eller måske bliver der inviteret en hel del flere gæstebloggere ind over.

Hvad der sker på længere sigt, er der ikke nogen planer for endnu. Hvilket måske virker underligt, da der har været en helt konkret plan med bloggen indtil nu. Men jeg har valgt at skifte retning, og tage tingene lidt som de kommer for en stund.

Og alle de andre aktiviteter?

Bloggen er jo ikke det eneste sted, hvor jeg er aktiv online. I høj grad som professionel, men også som privatperson.

MarketingCamp

Jeg taler stadig på MarketingCamp i København til maj om Remarketing. For det er faktisk et emne, som jeg bliver ved med at arbejde med i det daglige.



Hvis du ikke har hørt om MarketingCamp, så skynd dig over og stift bekendtskab med det! Det er et virkeligt godt sammensat heldagsseminar, som jeg kun på det kraftigste kan anbefale at du tilmelder dig hurtigst muligt, da jeg tror billetterne bliver revet væk. Lige nu kan du oven i købet spare penge ved en early bird tilmelding.



Jeg taler stadig på MarketingCamp i København til maj om Remarketing. For det er faktisk et emne, som jeg bliver ved med at arbejde med i det daglige. Hvis du ikke har hørt om MarketingCamp, så skynd dig over og stift bekendtskab med det! Det er et virkeligt godt sammensat heldagsseminar, som jeg kun på det kraftigste kan anbefale at du tilmelder dig hurtigst muligt, da jeg tror billetterne bliver revet væk. Lige nu kan du oven i købet spare penge ved en early bird tilmelding. Twitter

Min strategi til Twitter har altid været, at hvis man vil være kendt, så skal man have en holdning og ikke være bange for at udtrykke den. Derfor har jeg ofte haft en lidt skarp mening på Twitter og langet øretæv ud til højre og venstre til branchen. Hvad der måske kan komme som en overraskelse for mange, så har den vinkel været ganske planlagt og velovervejet.



Der vil derfor ske en opstramning af min tone på Twitter, nu hvor jeg er "gone corporate". Men jeg vil stadig være aktiv, og komme med relevante vinkler og nyheder på e-Commerce branchen.



Min strategi til Twitter har altid været, at hvis man vil være kendt, så skal man have en holdning og ikke være bange for at udtrykke den. Derfor har jeg ofte haft en lidt skarp mening på Twitter og langet øretæv ud til højre og venstre til branchen. Hvad der måske kan komme som en overraskelse for mange, så har den vinkel været ganske planlagt og velovervejet. Der vil derfor ske en opstramning af min tone på Twitter, nu hvor jeg er "gone corporate". Men jeg vil stadig være aktiv, og komme med relevante vinkler og nyheder på e-Commerce branchen. Google+

Derovre på Google+, hvor alle nørderne langsomt er ved at flygte hen, vil jeg også køre en lidt mere sober tone. Men jeg vil bruge mediet endnu mere end tidligere til at diskutere emner, inden for e-Commerce. Og komme med interessante studier og vinkler, som jeg selv endnu ikke har fået en helt fast holdning til.

Og alle de andre ting, dem tager vi som de kommer. Eller også har jeg en plan for dem, som jeg ikke lige vil løfte sløret for endnu ;-)

Jeg glæder mig som et lille barn

Jeg glæder mig sindsygt meget til at komme til at arbejde direkte med et produkt, som jeg virkeligt tror på. Og være med til at tage nogle af mine erfaringer med at brande sig online og skabe kendskab, og forsøge at udbrede dem internationalt.

Men mindst lige så meget glæder jeg mig til at tage alle mine praktiske erfaringer med hvilke problemstillinger webshopejere og online marketing folk står med, og få chancen for at kunne påvirke en webshop platform direkte med disse.

Og nåeh ja, så glæder jeg mig vildt meget til at arbejde sammen med mine fantastiske nye kollegaer ;-)

Jeg håber du glæder dig næsten lige så meget som jeg gør, altså på mine vegne. Og at du vil blive ved med at følge mine aktiviteter fremover. For der er bestemt potentiale for, at det bliver rigtigt, rigtigt spændende.

Og står du foran at skulle hoppe på en ordentligt webshop platform, så håber jeg da at du vil overveje uCommerce. For hvis platformen er god nok til at kunne erobre sådan en som mig til at arbejde for dem, så må der være et eller andet over den ;-)