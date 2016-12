Inbound Marketing, det nye sort. Men hvad er det?

.

Den sidste nye online mareting trend ovre fra The Big USA, hedder Inbound Marketing. Men hvad går det egentligt ud på? Hvad kan det bruges til, og hvad er det der er så genialt ved det, at alle "eksperter" taler om det?

Jeg kommer med en kort forklaring, og min vinkel på, hvad det er det er, der er så genialt ved det.

Det basale: Outbound Marketing

Den mere traditionelle Online Marketing model ser sådan her ud:

Tag en Stranger, gør ham til en visitor, fasthold ham og gør ham til et lead, og konverter ham til en customer.

Det er også det, man kalder for en Conversion Funnel eller en marketingstragt, og den er der som så ikke noget nyt i.

Traditionelt går (Online) Markedsføring så ud på at hælde besøgende i tragten, at gøre strangers til visitors til leads, for så derefter at lade salg tage over.

Og med at "hælde i tragten" er der så opstået typiske Online Marketing discipliner, så som SEO, Adwords og så videre. Disse discipliner er gode til at række ud og "hive" nye besøgende ind på dit site, ind i tragten.

I denne henseende kaldes det "Outbound Marketing", fordi det går ud på at række ud og "hive" folk ind i din tragt.

Hvad er så Inbound Marketing?

Inbound Marketing er det modsatte af at hive folk ind i tragten, det går ud på at folk helt af sig selv og frivilligt hopper ind ikke bare i toppen, men også i alle trinnende i tragten. Det lyder som ren magi og utopi, men hold fast lidt endnu.

Inbound Marketing tilføjer nemlig et sidste, og i mine øjne det vigtigste, trin til salgstragten.



(Model taget fra Hubspot's fantastiske gennemgang af Inbound Marketing)

Efter at du har lukket et salg, bliver du ved med at levere så suverænt et produkt og service, at folk begynder at snakke (positivt) om dig. Du begynder at skabe det, man kalder brand advocates, som begynder at lave markedsføring for dig.

Men du skal ikke nøjes med at gøre oplevelsen med produktet og eftersalget fantastisk. Gør du hele oplevelsen ned igennem tragten utrolig, så er du ikke alene næsten sikker på at få brand advocates ud i den anden ende, du vil pludseligt også opleve at folk begynder at tale om dig, før de egentligt allerede er blevet din kunde.

Kort sagt, det handler om at skabe så fantastisk en oplevelse med dig og dit produkt, at folk ikke kan holde sig væk, de kommer igen og igen og de anbefaler dig vidt og bredt. Og i mere ekstreme tilfælde, begynder selvstændigt at oprette mini communities rundt om dig og dit brandt, hvor man spontant mødes og fejrer "dig". Ja, det lyder lidt som noget fantastisk utopi, gør det ikke? :-)

Men skal jeg så ikke lave Outbound aka SEA?

Jo, selvfølgelig skal du da fortsætte med at lave SEO, Adwords og den slags. Men SEO består typisk af en process bestående af keyword research, content writing, social proofing, link building, rinse'n'repeat. Og Adwords af keyword research, landing page generation, ad copy writing, keyword optimization, rinse'n'repeat. Tidsmæssigt foregår mange af disse aktiviteter UDEN for dit site.

Forestil dig hvad der ville ske, hvis du tog 80% af det arbejde, og fokuserede det indad på at lave godt indhold og en god brugeroplevelse.

"Content is King" siger et gammelt ordsprog, det nye ordsprog er "Awesome Content is King".

Bliver du ved med dette, holder du dig til konceptet, så vil du over tid opleve, at det meste af det du ellers vil betegne som "outbound" aktiviteter, automatisk vil blive lavet af andre. Som oven i købet gør det gratis, i ren og skær glæde over dig og dine services/produkter.

En historie fra det virkelige liv

Da jeg i sin tid startede som selvstændig, der havde jeg en klar strategi: Jeg ville skabe et brand omrking mit navn. Og min metode var mere eller mindre at give alt hvad jeg vidste væk ganske gratis. Og så leve af udførslen, fordi mine kunder forhåbentligt havde så travlt med deres forretning, at de ikke havde tid til at gøre arbejdet selv.

Redskabet var denne blog. Og næsten uanset hvor langt du bladrer tilbage, vil du opleve unikt indhold, du ikke kan finde andre steder. Du vil også opleve, at det tidligste indhold er relativt simpelt, og du vil opleve en udvikling i både mig selv og indholdet, som tiden går.

Bloggen var egentligt bare tænkt som et branding værktøj. Samtidigt har jeg en elendig hukommelse, så det var også en god metode til at huske ting, og til at henvise folk til, når de stillede spørgsmål.

Men jeg husker tydeligt første gang, for flere år tilbage, hvor en bruger på Amino helt af sig selv linkede til en af mine blog posts, og brugte den som argument i en diskussion.

Fuck, det var en fantastisk fornemmelse.

Og det var ikke en engangsfortegelse, det skete igen og igen, jeg blev oven i købet nomieret til diverse awards, uden at "reklamere" for mig selv. Samtidigt med at jeg blev ringet op en gang om måneden af folk, der ville have mig ud og holde foredrag, og andre blogs rundt omkring af sig selv begyndte at linke til mine artikler.

Alt sammen uden at have brugt en eneste krone eller en eneste time på mere traditionelle online marketing taktiker.

Det, du skal tage med fra denne historie er, at du skal huske på at jeg passede et fuldtidsjob "ved siden af" som selvstændig. Tænk, hvad jeg kunne have drevet det til, hvis Inbound Marketing rent faktisk havde været mit fuldtidsjob.

Opsummering: Hvad er Inbound Marketing?

Din tid og dine ressourcer er begrænsede, de er ikke uendelige. I ren Zappo's stil går Inbound Marketing ud på, at stoppe med at lave old school "interruption marketing", og koncentrere dine kræfter på at lave awesome content, awesome service og et awesome produkt.

Er du awesome nok, så vil din "outbound marketing" pludseligt opstå helt af sig selv. Og på en facon, der skalerer helt vildt godt, hvis du som mig er ude efter World Domination!